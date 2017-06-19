Якутск, 19 июня, 2017, 11:26 — ИА Регнум. В Якутии обсуждают, на что делать ставку в развитии туризма республики и чем должен привлекать регион, чтобы его потенциальные гости не побоялись холода, больших расстояний, неудобств и дорогих билетов. А пока процесс создания якутского бренда стоит на месте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

synchroswimr Якутск, Якутия

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О том, что пока единого бренда у Якутии нет, и работа в этом направлении остановилась, «Якутску Вечернему» рассказала председатель Якутского представительства Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО), член общественной комиссии по имиджевой политике республики Людмила Цой.

«Что касается нашего брендирования, то здесь все осталось на уровне 2013 года, — пояснила Цой. — Тогда Ленские столбы были включены в список наследия ЮНЕСКО. И мы разработали новую концепцию по улучшению имиджа республики, в том числе и с учетом этого бренда. Тогда все рисовали стерхов, алмазы, мамонтов и так далее. Были выбраны десять лучших, действительно интересных проектов. Но в последствии никаких рекомендаций не последовало».

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Председатель Торгово-промышленной палаты Владимир Членов считает, что акцент нужно делать на полезные ископаемые, добываемые в регионе.

«Брендировать нужно гранильно-ювелирную промышленность, — уверен он. — Якутия по энциклопедии горнодобывающая республика, а не рогатая и хвостатая. Исходя из этого, конечный продукт Якутии — это алмазы, золото, сурьма… Если объяснить, какой конечный продукт можно получить из сурьмы, тогда итальянцы будут знать, откуда ноги растут у итальянских костюмов, которые не мнутся. Второе: нужно использовать бренды, данные нам самой природой — холод, лед, экзотику. А вы пойдете зимой по Москве и увидите, будет написано: «385 лет вхождения Якутии в состав России — тепло вечной мерзлоты». Что это за главный слоган всего мероприятия — тепло вечной мерзлоты? Какая-то коммунальная тема… Назовите: «Якутия — сокровищница России». Тогда все подумают, что в сокровищнице есть что-то интересное».

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Владимир Членов также посетовал на то, что в республике не развивается производство кумыса, который тоже по сути вносит свой национальный колорит: «С 2002 года мы имеем республиканский закон «О кумысе» и ни копейки его не финансируем».

Однозначно брендами Якутии должны быть Полюс Холода, Ленские столбы, горы Кисилях, считает председатель постоянного комитета Ил Тумэна по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров. Говоря о полезных ископаемых, он напоминает: название «бриллианты Якутии» запатентовать нельзя.

«Ну, а то, что можно, нужно патентовать — название Ленские столбы, Полярная звезда и так далее. Они могут быть как туристическими, так и торговыми брендами республики», — отметил депутат.

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«Безусловно нашими брендами являются холод, алмазы, олень или оленевод в зимней одежде, — высказал мнение депутата Госдумы Федот Тумусов. — Любой в России при упоминании Якутии вспомнит эти образы. Но от всех их веет каким-то холодом. Мне кажется, что бренд республики все же должен быть теплым, душевным. Известно, что в Якутии очень много солнечных дней. Это доказано научными исследованиями. Хотя «солнечная Якутия» говорят с определенной иронией, но доля истины в этом есть. Поэтому нашим брендом мог бы стать цветок сардаана. Сделать сардаану брендом, не требует огромных вложений. Но она могла бы придать теплый, красивый оттенок нашему образу».

Директор зоопарка «Орто Дойду» Лука Софронов считает, что использовать бренд самого северного зоопарка в мире будет трудно, в том числе потому, что представленные там животные есть в других зоопарках и экскурсия в минус 50 вообще вряд ли может быть востребована.

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«Народ у нас сейчас избалованный, ездит по всему миру. Одним зоопарком здесь не обойтись — нужно комплексное решение. Взять бренд холод, и тогда можно сделать «Орто Дойду» одним из его составляющих», — предложил Лука Софронов.

С сувенирами тоже трудно. По словам заместителя директора компании «Чорон XXI век» Петра Константинова, для того, чтобы продукцию на память или в подарок активно покупали, нужно, чтобы она была недорогой и не тяжёлой.

«Мы иногда слышим, что наши чороны, другую посуду, которую организаторы тех или иных мероприятий дарят своим гостям, оставляют и не берут с собой домой, потому что она объемная и тяжелая. Мелкая сувенирка, конечно, дело другое. И она есть у нас в ассортименте. Но, чтобы развивать это направление, в Якутск должно приезжать гораздо больше туристов, чем сегодня», — считает директор сувенирной компании.

Как сообщало ИА REGNUM, директора турфирм считают, что развитие туризма в республике нужно начинать не только с создания бренда, но и с работы на местах и создания инфраструктуры, в том числе тёплых туалетов и урн, лавочек и мест для ночлега.

«Якутии есть что показать, но проблема в том, что мало кто знает об этих местах, — отмечал директор республиканской турфирмы Василий Сивцев. — У нас не ведётся работа по брендированию, нет соответствующей инфраструктуры, и событийный туризм, на который делается акцент в последнее время, не привлечёт массового туриста. В это время гостиницы бывают забиты. К тому же мероприятия занимают всего 20 дней в году. А чтобы туризм развивался, необходимо туристов привлекать круглый год».