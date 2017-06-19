Москва, 19 июня, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Избрание секретаря Общественной палаты нового составасостоялось в понедельник на первом пленарном ОП. На эту должность избран журналист и общественный деятель Валерий Фадеев.

A.Savin Валерий Александрович Фадеев

В начале июня член Общественной палаты Александр Точенов на заседании рабочей группы сообщил, что формирование ОП шестого созыва завершено, новый состав правомочен.

Российский журналист, телеведущий и общественный деятель Валерий Фадеев родился 10 октября 1960 года в Ташкенте. С 1998 года возглавляет журнал «Эксперт», занимает должность директора Института общественного проектирования, ведет программу «Воскресное время» на Первом канале.

Также является членом Высшего совета — сокоординатором Либеральной платформы политической партии «Единая Россия», членом наблюдательного совета — председателем экспертного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.