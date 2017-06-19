Иваново, 19 июня, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Церемония закрытия XI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» состоялась в Ивановской области 18 июня. В рамках церемонии были вручены призы фестиваля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Ивановской области

В международную конкурсную программу кинофестиваля в этом году было включено десять фильмов — из Индии, Хорватии, Китая, Германии, Израиля, Кореи, Франции, Сенегала и России. Игровое кино оценивало жюри, в состав которого вошли венгерский режиссер театра и кино, обладатель множества наград международных кинофестивалей Янош Сас, обладательница Кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля 2012 года, израильская актриса Хадас Ярон, актриса Елена Коренева, казахский режиссер и сценарист Жанна Исабаева. Председателем жюри XI кинофестиваля стал классик мирового кинематографа, мексиканский режиссер Амат Эскаланте.

В этом году Гран-при фестиваля получили сразу две картины: фильм «Я не мадам Бовари» режиссера Фэн Сяоган из Китая и фильм «Теснота» российского режиссера Кантемира Балагова.

Приз победителям вручил Амат Эскаланте. Он признался, что членам жюри в этом году было как никогда непросто выбрать фильм-победитель.

Картина Кантемира Балагова, участвовавшая в Каннском фестивале, собрала на XI «Зеркале» еще ряд призов. Вместе с хорватским фильмом «Краткая экскурсия» (реж. Игорь Бежинович) «Теснота» удостоена премии молодых кинокритиков «Голос».

Напомним, «Зеркало» — единственный кинофестиваль, на котором присуждается премия молодых кинокритиков «Голос», учрежденная членами Правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Антоном Долиным и Константином Шавловским.

Фильм «Теснота» также получил Приз зрительских симпатий. Награду режиссеру вручил губернатор Ивановской области, председатель оргкомитета кинофестиваля Павел Коньков.

Приз за лучшую режиссуру достался картине «Краткая экскурсия».

Призом «Специальное упоминание жюри» отмечены актриса Веро Тшанда Бейя, сыгравшая главную роль в картине «Фелисите» (реж. Ален Гомис), и режиссёры картины «Глупая птица» Хуан Цзи и Рюдзи Оцука (Китай). Приза «За профессиональные достижения» удостоен оператор фильма «Сексуальная Дурга» (реж. Санар Кумал) Пратап Джозеф.

На церемонии закрытия специальным призом «За вклад в киноискусство» отмечена Маргарита Терехова, работавшая с Андреем Тарковским в его постановке шекспировского «Гамлета» и кинофильме «Зеркало». Губернатор Ивановской области Павел Коньков вручил награду дочери актрисы Анне Тереховой.

В документальном конкурсе «Зеркало «Артдокфеста» было представлено восемь фильмов из России, Боснии, Армении, Эстонии, Белоруссии. Решением специального жюри приз «Большое Зеркало Артдокфеста» вручен создателям картины «В центре циклона», «Малым Зеркалом Артдокфеста» отмечен фильм «Освобождение: инструкция по применению».

Всего на кинофестивале, стартовавшем 13 июня, показано около 100 фильмов. В этом году на кинофоруме «Зеркало» впервые запущен параллельный конкурс «Тарковский online». Возглавил жюри этого конкурса Валерий Тодоровский.

Отметим также, на церемонии закрытия XI кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» организаторы отдали дань памяти выдающемуся киноактеру России и Советского Союза Алексею Баталову, ушедшему из жизни в конце минувшей недели.

Подводя итоги кинофорума, Павел Коньков отметил, что фестивальная программа этого года подарила зрителям и гостям яркие эмоции и новые темы для размышлений.

«Творческое наследие выдающегося кинорежиссера Андрея Тарковского уже одиннадцатый год объединяет на Ивановской земле режиссеров авторского кино, кинематографистов, актеров из России и зарубежья», — сказал губернатор.

Глава региона также выразил благодарность за организацию XI «Зеркала» президенту кинофестиваля Павлу Лунгину, членам международного жюри, Министерству культуры Российской Федерации, партнерам и спонсорам за поддержку, оказанную фестивалю «Зеркало» и всем инициативам, которые реализуются на ивановской земле для сохранения и популяризации творческого наследия Андрея Арсеньевича Тарковского.