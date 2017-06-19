Новороссийск, Краснодарский край, 19 июня, 2017, 11:06 — ИА Регнум. В 2018 году жители Краснодарского края отметят столетие печальной и трагической даты в истории России — затопления Черноморского флота в Цемесской бухте. Вспомнили о роковых событиях жители Новороссийска и Геленджика и вчера, 18 июня, собравшись под 12-метровым гранитным памятником-ансамблем морякам революции, чтобы возложить цветы. «Венок памяти» при выходе из Цемесской бухты опустили на воду курсанты академии имени Фёдора Ушакова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

djzaicev Цемесская бухта

Произошедшее 99 лет назад событие до сих пор вызывает споры среди историков. Однако неоспоримым остаётся то, что в этот день черноморцы продемонстрировали пример мужества и верности долгу, а Черноморский флот не достался кайзеровской Германии. Подняв сигнал «Погибаю, но не сдаюсь!», корабли опустились на дно Чёрного моря.

Напомним, в апреле 1918 года немецкие войска вторглись в Крым, нарушив условия Брестского мирного договора. Чтобы предотвратить захват кораблей Черноморского флота Германией, 23 апреля Совнарком предписал флоту при невозможности удержать Севастополь увести суда в Новороссийск, а те, которые не смогут выйти в море, — уничтожить.

1−2 мая в Новороссийск удалось привести два линкора, вспомогательный крейсер, 14 эсминцев, три миноносца, 10 сторожевых катеров. На кораблях находилось около 100 офицеров и 3,5 тыс. матросов.

Утром 17 июня на берегах Цемесской бухты на внешнем рейде отдали якоря корабли, команды которых решили идти в оккупированный немцами Севастополь. Это были линкор «Воля», эсминцы «Дерзкий», «Поспешный», «Беспокойный», «Пылкий», «Громкий» и миноносцы «Жаркий» и «Живой». Команда эсминца «Громкий», который вышел в море, приняла решение затопить свой корабль. Это был первый из кораблей Черноморского флота, который лег на дно вблизи Новороссийска, у мыса Мысхако.

Mmdocent Памятник морякам-черноморцам. Новороссийск

Остальные суда, оставшиеся в Новороссийске, были «приговорены к смерти». Главным организатором затопления кораблей стал командир «Керчи» старший лейтенант Владимир Кукель. Ранним утром 18 июня тысячи людей заполнили набережную и прилегающие к ней улицы. Эсминец «Лейтенант Шестаков» начал выводить корабли на места, выбранные для их затопления. Когда на буксир был взят эсминец «Гаджибей», на нём взвился сигнал «Погибаю, но не сдаюсь!». Примеру «Гаджибея» последовали все остальные корабли. Сигналом к общему потоплению судов послужил взрыв «Фидониси». Одним за другим они стали опускаться на дно бухты — «Калиакрия», «Пронзительный», «Лейтенант Шестаков», «Капитан-лейтенант Баранов», миноносцы «Сметливый» и «Стремительный». Последним на дно ушёл линкор «Свободная Россия».

Эсминцу «Керчь» было приказано идти в Туапсе. Там корабль и был затоплен.

После трагических событий суда несколько раз пытались поднять на поверхность. Неудачной стала попытка, предпринятая англичанами по подъему «Эльбруса» в 1919 году. Её реализовала уже в 1925 году Новороссийская экспедиция ЭПРОН. Вслед за «Эльборусом» в том же году был поднят эскадренный миноносец «Калиакрия». Впоследствии они были переименованы и стали называться «Валериан Куйбышев» и «Дзержинский» соответственно. Оба погибли в 1942 году во время военных действий на Черном море.

Закончили подъем кораблей в Цемесской бухте в 1960-х годах. Сейчас на дне осталось только два корабля: линкор «Свободная Россия» и эсминец «Громкий». Их подъём признан нецелесообразным.

Добавим, что в память о гибели эскадры кораблей Черноморского флота в июне 1918 года на 12-м километре Сухумского шоссе над Цемесской бухтой был создан величественный ансамбль-монумент. Он был установлен в 1980 году. На смотровой площадке, обращенной к бухте, воздвигнута 12-метровая гранитная скульптура коленопреклоненного, скорбящего моряка. А в море, в двухстах метрах от берега, установлена мачта-обелиск с флагами из металла.