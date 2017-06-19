Шанхай, Китай, 19 июня, 2017, 11:03 — ИА Регнум. В Шанхае открылся магазин, который работает без продавцов. Об этом сообщает портал Popular Mechanics.

Hi-tech.headway.news Беспилотный магазин Моби

Новый передвижной магазин Moby начала тестировать в Шанхае шведская компания Wheelys.

Для того чтобы сделать покупку в таком магазине, нужно предварительно загрузить приложение на свой телефон. Дверь магазина открывается при распознавании устройства.

При этом кассы в магазине отсутствуют. Клиенты сканируют штрих-коды и складывают продукты в корзину, после чего просто уходят. На выходе оплата за товары автоматически списывается с их банковской карты.

Отмечается, что передвижной магазин работает на солнечных батареях, расположенных на крыше. При этом продавцов, грузчиков или другого персонала в нем нет: покупатели обслуживают себя сами. Магазин сам автоматически пополняет запасы товаров, возвращаясь на склад.

По словам создателей технологии, они планируют проводить еще много тестов и экспериментов «магазина на колесах». Также в компании хотят начать продавать готовый продукт для франчайзинга к 2018 году.