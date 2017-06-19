Москва, 19 июня, 2017, 11:00 — ИА Регнум. У азиатских слонов, живущих в Московском зоопарке, появился детеныш. Новорожденный слоненок уже достаточно окреп и скоро выйдет к посетителям, сообщение об этом опубликовано 19 июня на сайте столичной мэрии.

Слоненок

Как рассказали сотрудники зоопарка, слоненок отличается любопытством, он с удовольствием играет с палками и забавляется, разбрасывая траву. Когда малыш появился на свет, он весил 90 кг.

Родители слоненка — 37-летний Памир и 36-летняя Пипита — живут в Московском зоопарке с 1985 года. В 2009 году на свет появилась Киприда — старшая сестра слоненка, которая сейчас помогает маме с его воспитанием.

Малыш каждые 1,5 часа получает материнское молоко и почти все время проводит с мамой. Взрослые слоны любят лакомиться бананами и яблоками, в день они съедают до 150 кг пищи, рассказали в зоопарке.

Отмечается, что столичный зоопарк переживает бэби-бум. Недавно здесь появились на свет детеныши капибары, черной антилопы, кудрявого верблюда и котята европейской рыси.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая потомство появилось у краснокнижных толстых лори — полуобезьян Лаванды и Яши. Животные попали в Московский зоопарк после того, как были конфискованы у контрабандистов в аэропорту «Домодедово».

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