Вашингтон, 19 июня, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Сообщение о том, что так называемая антитеррористическая коалиция во главе с США сбила над территорией Сирии сирийский истребитель Су-22, было отправлено российским военным сразу после инцидента, сообщает 19 июня Reuters.

Avia.pro Самолет Су-22

Соответствующее заявление сделало американское центральное командование. Уточняется, что сообщение было отправлено по телефону — «через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки».

Американские силы отметили, что не хотят обострять отношения с сирийскими вооруженными силами, а также с их союзниками, в том числе и с Россией. Тем не менее, они намерены защищать своих союзников в регионе.

Напомним, 18 июня самолет коалиции сбил сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22 над территорией Сирии. Американская сторона объяснила эти действия самообороной.

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Комментируя происходящее в Сирии, член Совфеда Алексей Пушков назвал действия коалицией «новым актом войны».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что действия всех государств на территории Сирии, включая США, должны быть согласованы с Дамаском.