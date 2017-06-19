Оренбург, 19 июня, 2017, 10:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области в отношении Управления Россельхознадзора по региону возбуждено уголовное дело. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева, в ходе прокурорской проверки выявлено незаконное вмешательство в деятельность торговой фирмы.

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Вторжение посчитали незаконным и судебные инстанции, в которых ООО «ОʼКЕЙ» оспорило результаты проведенной Россельхознадзором проверки и административное постановление

По данным прокуратуры, в августе 2016 года ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора» выявил в мясной продукции несоответствия стандартам. По результатам лабораторных исследований центра Россельхознадзор возбудил административное дело по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение продавцом требований технических регламентов к продукции». В сентябре 2016 года начальник отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте Управления Россельхознадзора по Оренбургской области признала юридическое лицо виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначила ему штраф в размере 100 тыс. рублей.

Между тем, в прокуратуре отметили, что с Оренбургским референтным центром у ООО «ОʼКЕЙ» действуют договорные отношение. Иными словами, центр помогает вовремя выявить и устранить нарушения. Для проведения проверок в данном случае специалистам не нужны согласования с Россельхознадзором. Факт со штрафом для торговой фирмы в прокуратуре назвали «из серии кошмарить бизнес». Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой Оренбурга.

В Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что пока воздерживаются от каких-либо комментариев.

Стоит отметить, за первое полугодие 2016 года прокурорскими проверками в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, подведомственных им организаций выявлено 2,4 тыс. нарушений законодательства, регулирующего вопросы защиты прав предпринимателей (в аналогичный период 2015 года — 1,9 тыс.).

В прокуратуре подчеркнули, что обеспечение гарантированной защиты бизнеса от чрезмерного административного давления со стороны государства является приоритетной задачей. Грубые нарушения прав и свобод хозяйствующих субъектов выявляются и пресекаются ежегодно. Зачастую административные барьеры являются благоприятной почвой для возникновения у предпринимателей желания давать взятки и совершать иные действия, сопряженные с коррупционными проявлениями. В итоге коммерсантам удается избежать длительных процедур согласования, дополнительных финансовых и временных затрат. Конечным результатом является криминальное вмешательство в бизнес в виде взяточничества, мошенничества, злоупотребления должностными полномочиями.