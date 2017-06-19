Симферополь, 19 июня, 2017, 10:48 — ИА Регнум. С начала года сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пытались подкупить около 20 раз, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«С начала 2017 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пресечено порядка 20 попыток склонения должностных лиц к совершению коррупционных правонарушений. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года эта цифра значительно снизилась», — отметили в сообщении.

При этом в аналогичный период прошлого года цифра была выше.

«В сравнении с аналогичным периодом 2016 года эта цифра значительно снизилась. Это может говорить как о повышении уровня информированности граждан о правилах пребывания в пограничной зоне и порядке пересечения государственной границы РФ, так и о правильно выстроенной работе сотрудников пограничных органов с лицами, проходящими государственный контроль на границе, а также с жителями приграничных территорий», — подчеркнули в ведомстве.

В основном, больше всего попыток подкупа было предпринято в пункте пропуска «Джанкой». По мнению сотрудников Погрануправления, это закономерно, так как именно через этот пропускной пункт проходит значительная часть людей, пересекающих границу.

Деньги предлагались сотрудникам гос. органов за формальных подход к исполнению своих обязанностей, связанные с осмотром автомобилей и пропуском людей через границу по недействительному документу.

Сотрудники, которые отказались от денег, были поощрены руководством Погрануправления.