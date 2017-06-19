Москва, 19 июня, 2017, 10:39 — ИА Регнум. В мае 2017 года показатели социального самочувствия жителей России продемонстрировали положительную динамику. Большинство текущих значений также превысили результаты годичной давности. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Так, вырос индекс оценок экономического положения страны. 17% граждан РФ оценивают экономическую ситуацию в стране выше среднего, 23% — ниже, 57% — средне.

Также немного прибавила оценка материального положения семьи. 61% респондентов оценивают положение семьи как среднее, а разница между долями положительных (17%) и отрицательных (21%) ответов невелика.

«Хорошо» или «очень хорошо» политическую ситуацию в стране в настоящее время оценивают 28% респондентов, «плохо» или «очень плохо» — 17%, «средне» — 50%.

Не согласны с тем, что дела в стране идут в правильном направлении, 17% жителей России, преимущественно одобряют вектор развития 41%.

Уровень удовлетворенности жизнью также вырос. О том, что жизнь их в целом устраивает, говорят 47% граждан, об обратном — 24%.

Опрос проведен 25−29 мая 2017 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса в апреле 2017 года, уровень субъективного ощущения счастья жителей России достиг исторического максимума — 85% граждан ощущали себя счастливыми людьми. В январе 2016 года признались в том, что ощущают себя счастливыми 55% граждан РФ.

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