Балашиха, Московская область, 19 июня, 2017, 14:53 — ИА Регнум. Начать рекультивацию мусорного полигона Кучино жителям Балашихи обещают как минимум последние три года, заявляют они. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM местный активист, свалка была включена в график обследования закрытых и подлежащих закрытию полигонов на второе полугодие 2014 года.

Colin Delaney Свалка

«График был утверждён министром того времени Шомаховым Анзором Борисовичем, — подчеркнул он. — Существуют официальные документы: это первое поручение губернатора Московской области и график закрытия полигонов на второе полугодие 2014 года, в котором подтверждалось, что полигон Кучино закрывается».

По словам Богдана, после общения закрыть полигон, казалось бы, началась совместная работа администрации Балашихи и регионального министерства экологии. Однако с тех пор о судьбе полигона, более ничего не сообщалось и никаких работ не проводилось.

«У нас только есть ответ из администрации президента о том, что не в 2014, а в 2016 году он будет закрыт с проведением работ по рекультивации, — пояснил он. — Это означает, что в течение 2016 года должен был идти завоз только грунта и всех необходимых мер, которые нужны для проекта рекультивации, а 31 декабря 2016 должен был быть уже последний день завоза… Мало того, что губернатор пообещал, так ещё есть нарушения и этого ответа из администрации президента».

По заявлению активистов, полигон находится в городской черте и нарушает п.5 статьи 12 федерального закона №89 «Об отходах производства», и в попытке закрыть его было уже два судебных заседания.

Железнодорожный суд подтвердил это нарушение и суд Балашихи в 2016 году в феврале также подтвердил, что нужно закрыть, и вынес постановление о прекращении деятельности полигона на 90 суток. Это было решение суда, но оно не вступило в силу, так как подали апелляцию в Московский суд и непонятным образом заготовитель выиграл, несмотря на явное и прямое нарушение.

Также они подчеркивают, что проекта рекультивации полигона попросту не существует, что зафиксировано межрайонной природоохранной прокуратурой.

«Данный полигон действует без проекта о рекультивации с 3 апреля 2016 года. Я спросил у действующего министра, каким вообще образом он может находиться, он ответил, что я не прав, у полигона сейчас есть проект дозагрузки и ушёл от ответа. Когда я пришел домой и включил телевизор, там было написано бегущей строкой, что в министерстве экологии было заявлено, что проект рекультивации полигона Кучино будет готов к середине 2017 года. Коганом было заявлено что проект рекультивации есть, а в СМИ он написал что проект рекультивации только готовится к осени 2017 года», — заявил активист.

Помимо жалоб на сильные запахи и загрязнение, жители заявляют, что на полигоне ТБО Кучино фиксируют возгорания, возможно с целью уменьшения объёма мусора.

«Звоним в 112, они говорят: «Мы не ответственны». Звоним в пожарную часть, говорят: «Нас туда не пускают». По ночам в городе стоит едкий запах. Есть ответ из МЧС, что превышен уровень сероводорода в 1,07 раза. Когда ночью чувствуется свалочный гнильный запах, детям и старикам постоянно вызывают скорую и такая специфическая болезнь появилась — токсический бронхит. Они лежат по 2 недели, по документам пишут, что бронхит, а на словах говорят, что токсический», — подытожил активист.

В министерстве экологии и природопользования Московской области, в свою очередь, представили иную картину происходящего. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил министр Александр Коган, в 2016 году полигон никто закрывать не собирался и не обещал.

«Никто сроки не переносил, в 2016 году никто не собирался этот полигон закрывать. Надо основываться на официальных документах. Я не видел ни одного подтверждающего документа, что полигон собираются закрывать в 2016», — подчеркнул он.

По словам Александра Когана, проблемой полигона в министерстве занимаются с осени 2016 года, когда уполномоченный контроль за полигонами в Московской области перешёл к ведомству.

«Мы занимаемся этим вопросом 8−9 месяцев, — отметил министр. — Мы были на этом полигоне, и я видел только один документ, который нам показывали активисты, что проект эксплуатации полигона был разработан в 2016 году. Но проект эксплуатации зависит от объёмов поступаемого мусора, и здесь много других составляющих. Указывается ориентировочная дата эксплуатации полигона с учётом всех объемов отходов, которые на этот полигон поступали».

По словам министра, полигон обследовали 15 июня при участии главы региона Андрея Воробьева. Он выразил уверенность, что в процессе беседы с местными жителями до них удалось донести позицию министерства.

«Что касается закрытия, то расчётная мощность полигона должна закончиться в 2021 году. По объёму поступающих доходов проектная мощность, которая была заложена, и все документы, которые там есть, их хватит до 2021 года, поэтому в территориальную схему он был включён в обращение с отходами до 2021 года, — заявил Александр Коган.

Что касается мест отправки мусора на полигон, то 70% объёма составляют отходы Москвы и только на 25−30% — Московской области, отметил он. После инспекции свалки властями региона заявлено, что его постараются закрыть к 2019 году, добавил министр.

«Закрыть-то можно и об этом даже сказал Путин, но надо что-то строить, строить современную инфраструктуру. У нас на этом направлении намечено строительство мусороперерабатывающего комплекса, по этому направлению предусмотрено строительство заводов почти на миллион тонн, которые будут перерабатывать почти 50% отходов. Запланировано строительство на 2019 год. План такой, а до этого однозначно экологический контроль, пересыпка, плюс в этом году мы уже полигоном отработали по инвестиционной программе. У них ранее этого не было предусмотрено, мы приняли инвестиционную программу, будет инвестиционная надбавка в этом году, будет предусмотрен впервые за 3−4 месяца проектирования отвод свалочного газа, который сегодня кучу проблем делает».

Также Александр Коган пояснил, почему полигон действует без проекта о рекультивации. Он ещё не завершил свою деятельность, а проект рекультивации делается после того, как полигон перестаёт эксплуатироваться и туда перестают завозить отходы.

«Когда перестают эксплуатировать полигон, к этому времени должны приступать к рекультивации, потому что если полигон не эксплуатировать — это грозит ещё более серьёзными экологическими последствиями, это вам скажет любой эколог. Когда их просто закрывают, они горят, а когда горят, выделяют в тысячу раз больше диоксидов, чем те полигоны, которые не горят», — завил министр.

Что касается поджогов, то специалисты выезжали на каждое обращение, утверждает он.

«Мы с людьми договорились, что если будет возгорание, надо нас вызывать, потому что это очень серьёзное нарушение полигона и возгорание должны тушить моментально. Пожары на полигонах категорически запрещены — это нарушение всех мыслимых и немыслимых правил эксплуатации. Очевидно, что на такие факты мы будем реагировать достаточно жестко», — резюмировал Александр Коган.

Отметим, даже новый срок закрытия полигона в 2019 году по мнению некоторых экологов является слишком большим. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM координатор региональной группы общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса отделение ОНФ в Московской области Антон Хлынов, затягивать с закрытием свалки недопустимо, так как район уже столкнулся с серьёзным экологическим кризисом.

«Согласно полученному нашим подмосковным отделением ОНФ ответу из Минэкологии Московской области в отношении полигона ТКО «Кучино», данный полигон планируется закрыть только к 2021 году. Однако жители близлежащих многоквартирных домов уже не первый год жалуются на крайне негативное воздействие полигона на среду их обитания. Чувствуется неприятный запах, на полигоне постоянно что-то горит, у многих возникают осложнения со здоровьем, в том числе астматического характера. По факту жилые дома расположены ближе 500 метров от полигона, нормы санитарно-защитной зоны нарушены, что является серьёзным нарушением законодательства. В районе вредного воздействия свалки проживают тысячи людей. Безусловно, что наша позиция здесь однозначна: фактически мы имеем с дело с серьёзным социальным и экологическим кризисом в Балашихе и затягивать с закрытием полигона недопустимо. И даже срок закрытия полигона в 2019 году, называемый областными чиновниками после протяжки темы на прямой линии с президентом, кажется в данном случае слишком большим», — подчеркнул он.

Напомним, с жалобами на полигон к президенту России Владимиру Путину во время «Прямой линии» 15 июня обратились жители округа. По словам жителей, крупнейшая в Московской области свалка действует уже 50 лет, загрязняя воздух, почву и мешая жителям окрестных домов.