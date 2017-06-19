В России в мае выросли продажи китайских автомобилей
Москва, 19 июня, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Согласно проведенному исследованию авторынка продажи новых автомобилей китайского производства в мае 2017 года выросли до 2568 машин, это на 7% больше, чем в 2016 году, результаты исследования 19 июня опубликовало агентство «Автостат».
Как пишет агентство, данный сегмент рынка впервые показал рост за последние 11 месяцев. Первое место по реализации авто заняла компания Lifan. В мае 2017 года этот автопроизводитель реализовал в России 1273 автомобиля. Результат продаж компании не отличается от того, который она продемонстрировала 2016 году.
На втором месте в рейтинге продаж стоит марка Chery, в мае 2017-го компания продала в России 520 машин, это на 13% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Замыкает ТОП-3 концерн Geely, в мае 2017 года автомобили данного брэнда решили приобрести 206 российских покупателей, показатель продаж за обозначенный период меньше на 41%, чем в 2016 году.
На четвертом и пятом месте брэнды Haval (173 ед.) и Changan (133 шт.; рост — 269%). На пятом и шестом — Zotye (119 ед.; рост — 467%) и FAW (42 ед.; падение продаж — 54%). Также в десятку входят следующие автопроизводители: Foton (35 ед.), DFM (31 ед.; падение — 58%), Brilliance (21 ед.; падение — 77%), BAW (15 ед.; рост — 36%).
Аналитическая компания отмечает, что если смотреть результаты продаж за период с января по май 2017 года, то данный сегмент рынка продолжает показывать падение, за обозначенный период было продано 11 073 новых автомобилей китайского производства, это на 17% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
Напомним, ранее агентство «Автостат» сообщало, что в апреле 2017 года было продано 2,4 тыс. новых машин китайских автопроизводителей, это на 165 меньше, чем в в 2016 году.