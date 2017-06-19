Москва, 19 июня, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Согласно проведенному исследованию авторынка продажи новых автомобилей китайского производства в мае 2017 года выросли до 2568 машин, это на 7% больше, чем в 2016 году, результаты исследования 19 июня опубликовало агентство «Автостат».

(сс) Swoolverton Lifan 320

Как пишет агентство, данный сегмент рынка впервые показал рост за последние 11 месяцев. Первое место по реализации авто заняла компания Lifan. В мае 2017 года этот автопроизводитель реализовал в России 1273 автомобиля. Результат продаж компании не отличается от того, который она продемонстрировала 2016 году.

На втором месте в рейтинге продаж стоит марка Chery, в мае 2017-го компания продала в России 520 машин, это на 13% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Замыкает ТОП-3 концерн Geely, в мае 2017 года автомобили данного брэнда решили приобрести 206 российских покупателей, показатель продаж за обозначенный период меньше на 41%, чем в 2016 году.

На четвертом и пятом месте брэнды Haval (173 ед.) и Changan (133 шт.; рост — 269%). На пятом и шестом — Zotye (119 ед.; рост — 467%) и FAW (42 ед.; падение продаж — 54%). Также в десятку входят следующие автопроизводители: Foton (35 ед.), DFM (31 ед.; падение — 58%), Brilliance (21 ед.; падение — 77%), BAW (15 ед.; рост — 36%).

Аналитическая компания отмечает, что если смотреть результаты продаж за период с января по май 2017 года, то данный сегмент рынка продолжает показывать падение, за обозначенный период было продано 11 073 новых автомобилей китайского производства, это на 17% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Напомним, ранее агентство «Автостат» сообщало, что в апреле 2017 года было продано 2,4 тыс. новых машин китайских автопроизводителей, это на 165 меньше, чем в в 2016 году.