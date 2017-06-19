Эдмонтон, Канада, 19 июня, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Травмы бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тима Хейга, полученные на поединке в городе Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада), оказались смертельными: спортсмен умер, сообщает World Вoxing News.

Боксерские перчатки

Хейг был отправлен в нокаут другим канадским бойцом Адамом Брейдвудом. Это произошло 16 июня во время любительского поединка в Эдмонтоне.

После второго раунда Хейга госпитализировали в коматозном состоянии. Через несколько часов он умер, не приходя в сознание. О его кончине сообщили близкие Хейга.

Отметим, 16 июня Хейг потерял сознание в раздевалке после боя.

Напомним, Хейг выступал в тяжелой весовой категории. На профессиональном уровне выступал начиная с 2006 года.