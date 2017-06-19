Ярославль, 19 июня, 2017, 10:27 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы арестовали имущество ФГУП «Дезинфекционная станция г. Ярославля». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении службы судебных приставов по Ярославской области.

Ru.pinterest.com Крыса

«Эта организации должна 3 миллиона 648 тысяч рублей. Сумма задолженности организации перед сотрудниками составила 1,9 млн руб. В связи с тем, что организация с оплатой долгов не спешила, судебные приставы наложили арест на имущество организации-должника. Так, в акте описи и ареста оказались здание главного корпуса, площадью 834 кв. м и здание хозяйственного блока. Стоимость предварительной оценки арестованного составляет 3 млн рублей», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь УФССП по Ярославской области Екатерина Пиунова.

Если дезинфекционная станция не рассчитается с долгами и не выплатит сотрудникам заработную плату, то арестованные здания, расположенные в центре города на улице Победы, уйдут с молотка. Однако директор самой станции говорит, что сделать это невозможно, так как организация уже ликвидирована. Правда, директор у нее до сих пор есть.

«Организация ликвидирована 17 апреля 2017 года. Причина: прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ. Эти два здания, которые арестовали судебные приставы, принадлежат уже не нам, а Росимуществу по Ярославской области. Я сегодня был в этой организации, и мне дали выписку, которую я несу в службу судебных приставов, чтобы они «освободили» это имущество», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор дезостанции Николай Кочергин.

Ярославская дезостанция, помимо травли мышей, тараканов и прочей живности, занималась обеззараживанием вещей больных инфекционными заболеваниями, проводила санитарную обработку людей, больных педикулезом, — около тысячи человек в год.

С июня 2014 года станция прекратила свою работу, в декабре 2015-го были уволены все сотрудники, оставался один директор, а в апреле 2017-го предприятие было ликвидировано.

«С тех пор в городе некому заниматься дезинфекцией. Есть около 20 организаций, которые травят мышей, крыс, тараканов, но с больными людьми и их вещами работать некому. Больницы пытались обратиться на Северную железную дорогу, которая дезинфицирует матрасы и постельное белье, но те отказались сотрудничать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Николай Кочергин.

Между тем Управление Роспотребнадзора по Ярославской области просило передать здания дезостанции Центру гигиены и эпидемиологии Ярославской области, но в Росимуществе отказались, поскольку ярославская дезостанция стоит в плане приватизации Росимущества. Кроме того, к истории подключился Следственный комитет, который ведет проверку по факту невыплату заработной платы. В региональных управлениях Роспотребнадзора и Росимущества комментировать ситуацию отказались.

Комментировать ее действительно сложно, потому что выглядит это все как торжество российского бюрократического абсурда: государство ликвидировало собственное предприятие, которое выполняло важную социальную функцию, арестовало его имущество, за которое теперь идет борьба разных ведомств и органов. Вот только никакого дела, кроме бумажного, уже давно не ведется. На радость крысам и тараканам.