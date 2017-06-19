Богота, 19 июня, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос 18 июня заявил, что власти работают над тремя версиями в расследовании теракта, прогремевшего 17 июня в торговом центре Andino Mall в Боготе, в результате которого три человека погибли, и девять человек получили ранения, сообщает El Periódico.

Полиция. Богота

Президент 18 июня возглавил заседание Совета Безопасности страны по случаю нападения, вызвавшего единодушное осуждение в колумбийском обществе, и в конце встречи также объявил вознаграждение в размере 100 млн песо (около $33,6 тыс.) за информацию о тех, кто несет ответственность за нападение.

«Команда по расследованию теракта рассматривает три конкретных версии, я не буду освещать их, чтобы не повредить следствию», — заявил Сантос.

Ни одна военизированных групп Колумбии пока не взяла на себя ответственность за данное нападение. Партизаны Национальной армии освобождения (ELN), на которых были направлены подозрения, осудили теракт, назвав его «отвратительным», и призвали к «серьезности тех, кто делает необоснованные и безрассудные обвинения».

Существует также гипотеза, что к теракту могут быть причастны члены наркокартеля «Клан Залива». Данная военизированная преступная группировка в последние недели осуществила серию убийств сотрудников полиции по всей стране в ответ на операции, направленные против ее деятельности.

Сантос заявил о том, что отдал распоряжение полномочным органам власти «информировать общественное мнение, однако только определенными данными, подтвержденными и точными, а также не оказывающими влияния на ход расследования».

Президент настаивает на том, что «только две организации имеют право давать подобную информацию, это прокуратура и управление полиции», так как любой другой источник может привести к спекуляциям и «вызвать панику».

Для того, чтобы находится в авангарде расследований в эти первые дни после теракта, Сантос отменил государственный визит в Португалию, куда должен был вылететь 19 июня, однако при этом сообщил, что до конца недели все же отправится во Францию.

Торговый центр открыл свои двери уже 18 июня, и первые гости принесли цветы и открытки в память жертв трагедии.

Напомним, бомба взорвалась 17 июня в 16.58 по местному времени (в 00.58 по Москве) в одном из женских туалетов на втором этаже престижного торгового центра Andino, расположенного в богатом районе столицы Колумбии.

В результате взрыва погибла 23-летняя гражданка Франции, в течение шести месяцев работавшая волонтером в государственной школе в бедном районе колумбийской столицы. Вскоре после атаки в больнице скончались еще две молодые женщины. Кроме того, 9 человек получили ранения разной степени тяжести.

Теракт шокировал колумбийцев, которые считали, что с терроризмом в стране покончено после победы над крупными наркокартелями в 90-х годах. Ощущение безопасности также поддерживало подписание мирного соглашения с крупнейшей повстанческой группировкой в стране FARC-EP, которая также осудила нападение.

Теракт имел особый резонанс в колумбийском обществе и потому, что он был направлен против женщин, многие из которых были с маленькими детьми и посещали центр накануне празднования Дня отца в Колумбии.