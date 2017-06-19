Москва, 19 июня, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на повышение эффективности выполнения заданий государственного оборонного заказа и совершенствования мер антимонопольного регулирования в этой сфере, внес в Госдуму президент РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Исключается необходимость обеспечения исполнения государственных контрактов, в отношении которых будет осуществляться банковское сопровождение.

Для головных исполнителей поставок продукции по государственному оборонному заказу предусматривается увеличение лимита на оплату расходов до 5 млн рублей в месяц при сохранении установленного лимита в 3 млн рублей для остальных исполнителей.

Кроме того, предлагается предоставить головным исполнителям право возвращать с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке, суммы кредитов, согласованные с государственным заказчиком и перечисленные уполномоченным банком головному исполнителю на отдельный счет в том же уполномоченном банке, и процентов по ним.

Сейчас таким правом наделены исполнители государственного оборонного заказа, за исключением головных исполнителей.

Для совершенствования механизма взаимодействия государственного заказчика и уполномоченных банков предлагается наделить государственного заказчика полномочием по утверждению порядка уведомления уполномоченных банков о полном исполнении государственных контрактов при осуществлении банковского сопровождения.

Кроме того, полномочия контролирующего органа в сфере государственного оборонного заказа дополняются полномочием по ведению реестра юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за уклонение от заключения контракта на поставку продукции, необходимой головному исполнителю (исполнителю) для выполнения государственного оборонного заказа. При этом правительство РФ наделяется правом устанавливать ограничения на оказание государственной поддержки организациям, включенным в указанный реестр.

Мера позволит сократить количество организаций, необоснованно уклоняющихся от заключения контрактов на поставку продукции, необходимой для выполнения государственного оборонного заказа. Проектом федерального закона также вводится норма об утверждении антимонопольным органом порядка рассмотрения информации о фактах повышения поставщиками более чем на 5% цены на продукцию, необходимую для исполнения государственного оборонного заказа.