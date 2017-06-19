Тегеран, 19 июня, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Сразу несколько российских энергетических компаний смогут побороться за возможность войти в перспективные иранские нефтегазовые проекты. Как следует из опубликованного списка на сайте Национальной иранской нефтяной компании, количество участников было расширено.

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В перечень компаний, которые смогут принять участие в тендере, включили «Газпром нефть», «Роснефть», «Татнефть», «Зарубежнефть» и еще Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR). Теперь в общей сложности 34 иностранные компании будут бороться за право разрабатывать иранские месторождения нефти и газа.

Иран планирует выставить на торги 52 месторождения углеводородов. 29 из них являются нефтяными, еще 23 — газовыми. 18 из общего числа находятся на шельфе. Наиболее привлекательными для зарубежных инвесторов являются такие проекты, как Южный Азадеган, Шангуле, Аб Теймур, Абан, Пейдар, Чешме Хош и Дехлоран. Так, Национальная иранская нефтяная компания решила расширить список участников тендера незадолго до проведения несколько раз откладывающегося тендера на разработку крупного нефтяного месторождения Азадеган на юго-западе ИРИ. Отметим также, что на торги выставлены и 18 разведочных блоков.

Ранее ИА REGNUM передавало, что Иран сегодня — третья страна в ОПЕК по уровню добычи нефти после Саудовской Аравии и Ирака. В 2015 году Россия, Китай, США, Франция и Великобритания плюс Германия, пять постоянных членов СБ ООН, вместе с Ираном подписали ядерной соглашение, известное как совместный комплексный план действий, связанный с иранской ядерной программой. В январе с ИРИ была снята часть санкций, введенных США И ЕС еще в 2011 году. Эти ограничительные меры являлись препятствием для работы иностранных инвесторов в иранском нефтегазовом секторе. Санкции ограничивали экспорт нефти до одного миллиона баррелей в сутки.

Теперь, поскольку ИРИ намерена к 2020 году нарастить нефтедобычу на миллион баррелей в сутки, стране необходимо около $150 млрд инвестиций. В связи с этим Тегеран запланировал подписать с зарубежными компаниями контракты на $25 млрд.

Для реализации этих планов последние несколько лет иранские власти занимались разработкой контрактов нового типа (IPC). В начале августа 2016 года правительство страны утвердило проект новых правил заключения контрактов для иностранных инвесторов. Главное отличие нового типа контрактов от старого заключается в том, что инвесторам представляется возможность владеть долей в проекте и участвовать в разделе продукции. Старые контракты предусматривали лишь возврат инвестиций.

Напомним, что в январе 2017 года Национальная иранская нефтяная компания объявила 29 участников тендеров, претендующих на работу в иранских нефтегазовых проектах. В числе таких компаний были также «Газпром» и «Лукойл». Уже в марте министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи первого вице-премьера Игоря Шувалова с министром информационно-коммуникационных технологий Исламской Республики Иран, сопредседателем межправительственной российско-иранской комиссии Махмудом Ваези заявил, что стороны ведут переговоры о новых проектах на сумму $10 млрд. Обсуждалось участие российских компаний в освоении 11 месторождений углеводородов в ИРИ. В частности, речь шла о «Газпроме», «Роснефти», «Газпром нефти», «Татнефти». Также несколькими проектами начинали заниматься «Зарубежнефть» и «Росгеология».

Некоторые из этих компаний работали в Иране еще до введения ограничительных мер со стороны Запада. «Газпром» с 1997 года вместе с Total и малайзийской Petronas разрабатывал вторую и третью очередь «Южного Парнаса». Потом компания вышла из проекта из-за того, что против ИРИ были введены санкции за ядерную программу. «Лукойл» с 2003 года занимался разведкой нефтяных месторождений Азар и Шангуле на блоке Анаран. Вышел из проекта спустя семь лет по той же причине. «Газпром нефть» в 2009 году заключала с иранской компанией меморандум о взаимопонимании, но стороны так и не договорились, и через несколько лет меморандум был расторгнут. В начале июня этого года сообщалось, что Иран и «Газпром» подписали базовое соглашение по развитию трех газовых месторождений — Farzad-B, Северный Парс и Kish, что стало первой договоренностью между российской энергокомпанией и ИРИ после того, как в январе 2016 года были отменены антииранские санкции.

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