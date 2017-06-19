Во Львове назревает техногенно-экологическая катастрофа
Львов, Украина, 19 июня, 2017, 10:14 — ИА Регнум. 8,5 тыс. тонн твердых бытовых отходов (ТБО) накопилось во Львове, сообщает 18 июня пресс-служба Львовского городского совета.
Согласно сообщению, накопленный мусор городским властям некуда вывозить, что критично для жизнедеятельности города. Чтобы утилизировать весь бытовой мусор, властям требуется 850 единиц специальной техники.
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Отмечается, что на данный момент все полигоны для размещения ТБО на Украине для Львова «заблокированы». В связи с тяжелой экологической и социальной ситуацией, в городе 19 июня состоится внеплановое заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и СЧ).
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Напомним, ранее министр строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергей Наумец заявил, что на Украине решили свозить львовский мусор на частный полигон под город Красноармейск, что в 55 км к западу от Донецка. По словам мэра Львова Андрея Садового, это последний полигон, на который городским властям разрешено свозить мусор.