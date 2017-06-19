Москва, 19 июня, 2017, 10:12 — ИА Регнум. В Москве из-за грозы объявлен «желтый» уровень опасности, об этом сообщает сегодня, 19 июня, пресс-служба Гидрометцентра России.

blinkingplanetary Гроза. Молния

По сообщениям синоптиков, в отдельных районах ожидается гроза. Днем будет облачно, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в столице прогреется до +22 градусов, ветер западный с порывами до 12 м/с. Ночью переменная облачность, местами небольшой дождь.

Напомним, во вторник, 20 июня, синоптики сообщают о переменной облачности, днем — небольшой дождь. Воздух прогреется до +24 градусов.