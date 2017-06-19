Москва, 19 июня, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Действия всех государств на территории Сирии, включая США, должны быть согласованы с Дамаском. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции министров иностранных дел стран БРИКС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Комментируя присутствие США на юге Сирийской Арабской республики, Лавров напомнил о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности страны. При этом он сослался на резолюцию Совета безопасности 2254 и другие документы ООН.

Ранее пограничный пункт на юге Сирии был в одностороннем порядке взят под контроль американскими силами. При этом возглавляемая США коалиция действовала без санкции Дамаска.

Лавров отметил, что зоны деэскалации служат одним из вариантов для совместного продвижения вперед и призвал все стороны к координации усилий по борьбе с боевиками.

«Приглашаем всех избегать односторонних действий, уважать суверенитет Сирии и подключиться к нашей общей работе, которая согласована с правительством САР», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня стало известно о том, что сирийский истребитель, выполнявший операцию против боевиков террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был сбит американским самолетом к западу от Ракки.

В штабе возглавляемой США коалиции войск сведения об этом подтвердили, пояснив, что истребитель сбросил бомбы неподалеку от позиций Сирийской демократической армии и был сбит «в соответствии с правилами применения вооружения и коллективной самообороны». В минобороны Сирии инцидент назвали попыткой коалиции «остановить сирийскую армию и ее союзников в борьбе против терроризма».

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