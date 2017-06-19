Рим, 19 июня, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Три тысячи беженцев были спасены в Средиземном море в период с 16 по 18 июня, передает Berliner Morgenpost.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Итальянская береговая охрана, морской флот, агентство ЕС по безопасности внешних границ Frontex и добровольцы из неправительственных организаций осуществили 18 спасательных операций.

Только 16 июня были спасены две тыс. человек. 17 июня 800 беженцев пытались переплыть море с ливийских берегов на надувных лодках.

О жертвах и пропавших без вести данных нет.

Сотрудники благотворительной организации Save the Children сообщили, что в некоторых лодках дети пострадали от того, что вода была с примесью бензина и некоторые получили тяжелые ожоги.

Береговая охрана опубликовала видео, на котором видно как люди в панике пытаются самостоятельно добраться до берегов Италии, слышны крики, что в воде дети и женщины.

Представители организации «Врачи без границ» написали в своем Twitter, что паника охватывала всех.