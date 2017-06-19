Москва, 19 июня, 2017, 09:51 — ИА Регнум. «Фидбэк»

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

"Приказом Банка России от 19.06.2017 № ОД-1620 с 19.06.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация «Фидбэк» АО РНКО «ФБ» (рег. № 3502-К, г. Москва)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по состоянию на 1 июня 2017 года «Фидбэк» занимал 57-е1 место в системе российских банков — по величине активов. Компания не является участником системы страхования вкладов.

В Банке России отметили, что «Фидбэк» в своей работе ориентировался на проведение «теневых» валютно-обменных операций. Организация уклонялась от выполнения процедур по противодействию легализации (отмыванию) полученных незаконным путем доходов и финансированию терроризма.

В АО «Фидбэк» назначена временная администрация.

«Расчетный Финансовый Дом»

«Приказом Банка России от 19.06.2017 № ОД-1622 с 19.06.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное Общество Небанковская Кредитная Организация «Расчетный Финансовый Дом» АО НКО «Расчетный Финансовый Дом» (рег. № 3430-К, г. Санкт-Петербург)», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 июня 2017 года «Расчетный Финансовый Дом» занимал 570-е место в системе российских банков — по величине активов. Компания не является участником системы страхования вкладов.

Как отмечают в Банке России, деятельность структуры «ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций». Организация не соблюдала правовые нормы по противодействия отмыванию полученных незаконным путем доходов и финансированию терроризма.

В организации назначена временная администрация.