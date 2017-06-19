Банк России отозвал лицензии у АО «Фидбэк» и АО «Расчетный Финансовый Дом»
Москва, 19 июня, 2017, 09:51 — ИА Регнум. «Фидбэк»
"Приказом Банка России
Уточняется, что по состоянию на 1 июня 2017 года «Фидбэк» занимал 57-е1 место в системе российских банков — по величине активов. Компания не является участником системы страхования вкладов.
В Банке России отметили, что «Фидбэк» в своей работе ориентировался на проведение «теневых» валютно-обменных операций. Организация уклонялась от выполнения процедур по противодействию легализации (отмыванию) полученных незаконным путем доходов и финансированию терроризма.
В АО «Фидбэк» назначена временная администрация.
«Расчетный Финансовый Дом»
«Приказом Банка России
По состоянию на 1 июня 2017 года «Расчетный Финансовый Дом» занимал 570-е место в системе российских банков — по величине активов. Компания не является участником системы страхования вкладов.
Как отмечают в Банке России, деятельность структуры «ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций». Организация не соблюдала правовые нормы по противодействия отмыванию полученных незаконным путем доходов и финансированию терроризма.
В организации назначена временная администрация.