Москва, 19 июня, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин планирует привлечь для участия в реновации лучших архитекторов мира, об этом он сообщил 17 июня на своей личной странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мэр

«Мы объявляем международный конкурс на разработку пилотных проектов кварталов реновации. Планируем привлечь лучших архитекторов», — подчеркнул Собянин.

Для этого мэр Москвы уже пригласил архитектурное бюро «Фостер + партнеры» и «Херцог и де Мёрон» для участия в конкурсе на разработку новых кварталов.

Также Собянин отметил, что главная задача не просто построить новые дома, а создать качественную и привлекательную среду в кварталах, попавших под реновацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа реновации жилого фонда Москвы предполагает расселение и снос ветхих пятиэтажек, которые не подлежат капитальному ремонту.

ИА REGNUM направило официальный запрос в мэрию в Москвы с просьбой сообщить: кто и когда, по какой процедуре признал названные пятиэтажки ветхими или аварийными, но так и не получило ответа. Из СМИ известно, что такого признания зданий аварийными согласно законной процедуре не было и нет.