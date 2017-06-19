Вильнюс, 19 июня, 2017, 09:51 — ИА Регнум. В Литве до конца 2017 года планируют установить и запустить систему контроля за средней скоростью движения автомобилей, об этом 18 июня сообщило издание Sputnik Lietuva.

Ограничение скорости

Как сообщается, система будет фиксировать скорость автомобиля на двух участках дороги и вычислять её среднее значение. Если оно будет превышать допустимое, то данные о превышении скорости будут отправляться в полицию.

Известно, что уже определены 25 мест, где будет производиться подобная фиксация. Система будет не только определять среднюю скорость автомобиля, но и проверять, не является ли машина угнанной, прошла ли она техосмотр и продлена ли страховка.

Отмечается, что одним из минусов такой системы является то, что если водитель будет знать, где установлена первая камера, то он сможет безнаказанно превышать скорость на отдельных участках дороги, ведь после превышения скорости он сможет ехать медленнее.

Согласно заявленным планам, запуск системы должен состояться до 2018 года, но согласно заявлениям специалистов, это может произойти и раньше — уже осенью 2017-го.

Напомним, штрафовать за превышение средней скорости в Подмосковье начали в феврале 2016 года. Как сообщала пресс-служба «Центра безопасности дорожного движения Московской области» (ЦБДДМО) к региональной системе контроля нарушений правил дорожного движения подключили 50 комплексов, которые начали выполнять фиксацию подобных нарушений.