Тюмень, 19 июня, 2017, 09:47 — ИА Регнум. По территории Тюменской области в минувшие выходные, 17 и 18 июня, прошел грозовой фронт со шквалистым ветром и ливнем. Произошли аварийные отключения электроэнергии в населенных пунктах по Салаирскому, Старотобольскому, Тобольскому, Московскому, Ялуторовскому, Ирбитскому тракту, а также в Южном и Тобольском территориальных отделениях. Без электричества на тот момент оставалось около 15 000 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Тюменьэнерго».

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Энергетики ликвидируют последствия стихии до сих пор, в круглосуточном режиме. Задействовано 24 единицы спецтехники и 19 бригад. Большинство отключений в зоне обслуживания «Тюменьэнерго» связаны с падением деревьев на высоковольтные линии электропередачи и обрывом проводов. По состоянию на утро 19 июня без электроснабжения находятся 2,7 тыс. бытовых потребителей Тюменской области.

«Электроснабжение не может быть возобновлено в полном объеме в связи с повреждениями электросетевого имущества других сетевых компаний и иных лиц», — сообщают в АО «Тюменьэнерго».

По данным УМЧС по Тюменской области области жертв стихии нет. Однако 19 июня на юге Тюменской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 19−24 м/с. По сообщению метеррологов, погодный шторм стихнет к 20 июня, но солнце в Тюменскую область вернется лишь через неделю.

«При усилении ветра следует ограничить выход из зданий, — предупреждают спасатели. — Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами».

Отметим, что из-за непогоды в Тюменской области отменены все массовые мероприятия. В том числе и празднование Дня отца в Тюмени, которое перенесли на 23 июня.

Напомним, энергетики соседней Курганской области продолжают аварийно-восстановительные работы после шторма 18 июня. Ураганный ветер, нескончаемый дождь и град диаметром под три сантиметра обесточили 62 населенных пункта на востоке области и 18 тыс. 600 потребителей электроэнергии.

Это второй июньский шторм на Урале: 3 и 4 июня ураганный ветер обрушился на Курганскую, Челябинскую и Свердловскую область. В прошлый раз наиболее пострадал от стихии Средний Урал. Ветер повалил деревья, снёс крыши, незакрепленные конструкции, оборвал провода. В Нижнем Тагиле под упавшим деревом погиб житель Екатеринбурга, который приехал в гости к своей матери. Также восемь свердловчан, в том числе ребёнок, получили травмы. В Челябинске строительные леса рухнули на женщину. В результате катастрофы 42 населённых пункта остались без электричества. Было прервано движение по железной дороге. Повреждёнными оказались десятки жилых домов. В Нижнем Тагиле остановились трамваи. Власти Свердловской области оценили тогда ущерб, нанесенный стихией, в 100 млн рублей.