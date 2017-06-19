Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 19 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 июня, 2017, 13:00 — ИА Регнум.
- Отвернуться от КНДР в ответ на японское «спасибо»;
- "ВКонтакте» остается самым посещаемым интернет-ресурсом на Украине;
- Саммит ШОС в Астане — прирастаем числом. А умением?
- Южный вектор российской энергетики восстанавливает сотрудничество;
- До кого докатится волна катарского кризиса;
- Чем прославились «святые девяностые»;
- Дела против коррупции: какие регионы особенно на виду.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/359