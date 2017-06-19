Москва, 19 июня, 2017, 09:46 — ИА Регнум. В небоскребе «Москва-Сити» 1 июля откроется музей с панорамным видом на город, где можно будет увидеть, как рос город и как менялся облик столицы. Он расположится на 56-м этаже делового комплекса «Империя», сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

Через панорамные окна откроется вид на город — от исторического центра до МКАД. Историю высотных зданий покажут художественные инсталляции. О любимых уголках столицы в аудиоинсталляции «Голос города» расскажут известные актеры.

Увидеть, как выглядела бы Москва с горизонтальными небоскребами Эля Лисицкого, гигантским Дворцом Советов Бориса Иофана и другими неосуществленными проектами ХХ века, можно будет с помощью мультимедийного объекта «Параллельная реальность», созданного совместно с объединением «Музей Москвы».

Специальная мобильная конструкция будет перемещаться по рельсам вдоль панорамного окна. И в зависимости от того, в какой точке она остановится, на экране появятся те здания, строительство которых было запланировано в этих районах столицы.

Также в музее будет пространство для временных выставок. Первой здесь представят фотопанораму Москвы 1876 года, снятую с самой высокой точки столицы того времени — храма Христа Спасителя.

В музее будут проводить авторские экскурсии, разработанные совместно со специалистами Городского экскурсионного бюро Музея Москвы и лиги экскурсоводов «Москва-Сити».

Часы работы музея: в понедельник — с 17:00 до 23:00, со вторника по пятницу — с 11:00 до 23:00.

Купить билеты можно будет на сайте музея (продажа откроется 29 июня), а также в точке продаж, которая расположится в деловом комплексе «Империя».

Как сообщало ИА REGNUM, деловой центр «Москва-Сити», строительство которого идет с 1995 года, расположен на Пресненской набережной в российской столице. Общая площадь территории составляет около 100 га, из них 60 га предназначены под новую застройку. Планируется, что к 2018 году на территории «Москвы-сити» появится девять небоскребов.

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