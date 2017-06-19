Мурманск, 19 июня, 2017, 09:57 — ИА Регнум. «Состоялось два консилиума с участием ведущих онкологов России, специалистов Минздрава России и Мурманской области, — приводят слова министра местные СМИ. — По распоряжению Вероники Скворцовой Дарья Старикова будет переведена в институт онкологии им. Герцена».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее девушке диагностировали рак на четвёртой стадии. После общения с президентом девушка попала в реанимацию: её состояние резко ухудшилось. Во время прямой линии Дарья Старикова рассказала президенту о положении дел в родном городе. Девушка акцентировала внимание главы государства на состоянии медицины: по словам Стариковой, в Апатитах не хватает узких специалистов, что стало причиной позднего обнаружения тяжёлого заболевания у неё самой.

В беседе с жительницей Апатитов Путин пообещал девушке «поработать» над имеющимися проблемами.

Добавим, сразу после общения Дарьи Стариковой с президентом руководство местного градообразующего предприятия выступило с инициативой оказать материальную поддержку девушке — оплатить её лечение.

К проблеме жительницы Заполярья также подключилось следствие. После окончания прямой линии в Следственном комитете РФ сообщили, что по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи будет проведена проверка. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность».