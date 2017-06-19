США, 19 июня, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Корпорация Google ужесточает борьбу с распространением видеозаписей экстремистского содержания в YouTube. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 18 июня в блоге компании.

TymonOziemblewski Youtube

Согласно сообщению, в компании намерены продвигать работу в четырех направлениях. Одно из них — это обновление и улучшение инструментов по автоматическому распознаванию и удалению видео, которые содержат пропаганду терроризма.

Также в компании планируют увеличить число сотрудников, занятых поиском и удалением экстремистского контента в ручном режиме.

Кроме того, планируется расширить сотрудничество с общественными организациями, которые занимаются борьбой с распространением запрещенных материалов в интернете. Эти организации помогают отыскивать потенциально опасный материал.

В компании также заявили, что намерены чрез интернет связываться с лицами, которые могли потенциально заинтересоваться информацией экстремистского содержания. Для таких людей в компании хотят сделать рассылки с антиэкстремистским контентом с целью переубедить их.

«В совокупности эти изменения будут иметь значение. И мы продолжим работу над проблемой, пока не получим нужный баланс. Экстремисты и террористы стремятся атаковать и подрывать не только нашу безопасность, но и наши ценности. Мы не должны им этого позволить», — говорится в сообщении компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, социальная сеть Facebook заявила о том, что внедряет новые механизмы борьбы с пропагандой терроризма, основанные на технологиях искусственного интеллекта. С их помощью можно будет реже применять человеческие ресурсы при принятии решений об удалении или блокировании того или иного контента, содержащего запрещенную информацию.