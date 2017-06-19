Иркутск, 19 июня, 2017, 09:39 — ИА Регнум. В Качугском районе Иркутской области сегодня, 19 июня, продолжают бороться с пожаром на площади 3710 га, покрытых лесом, и 35 га редколесья. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

skeeze Огонь в лесу

Кроме того 19 июня в локализованном состоянии находится пожар в Качугском районе на площади 190 га. Продолжается тушение двух возгораний в Усть-Илимском и Чунском районах на общей площади 60 га.

По данным облправительства, в зоне постоянного космического наблюдения находятся 20 очагов в Катангском районе и по одному — в Бодайбинском и Казачинско-Ленском районах. Общая площадь этих возгораний составляет 13 600 лесных гектаров и 14 409 га лесотундры. Областная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности приняла решение об их «закрытии».

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На четырех пожарах в Усть-Кутском районе ведется наземное окарауливание силами 79 человек.

18 июня на землях лесного фонда в Иркутской области потушили шесть лесных пожаров на общей площади 75 га (в том числе 32 га непокрытой лесом территории). В Иркутском районе потушили два пожара, по одному — в Усть-Илимском, Нижнеилимском, Тулунском и Усть-Удинском районах.

В обнаружении и тушении лесных пожаров в Приангарье 18 июня участвовали 233 человека, в том числе 131 пожарный-десантник. Использовалось 35 единиц наземной техники. Четыре самолёта Ан-2 патрулировали в небе над Нижнеудинским, Чунским, Усть-Удинским и Качугским районами. Три легкомоторных самолёта следили за лесопожарной обстановкой в Качугском, Усть-Илимском и Братском районах. В Жигаловском районе работал вертолёт Ми-8. Общий налёт авиационной техники составил 25 часов.

Напомним, по состоянию на утро 18 июня в Иркутской области в локализованном состоянии находились два пожара общей площадью 193 га, покрытых лесом, и 27 га редколесья в Усть-Удинском и Качугском районах. Продолжалось тушение действующего очага на площади 3675 га, покрытых лесом, и 35 га редколесья в Качугском районе.

Как сообщили ИА REGNUM в ФБУ «Авиалесоохрана», всего за прошедшие сутки, 18 июня, в России ликвидировали 57 лесных пожаров на площади 3780 га. По состоянию на 00:00 (мск) 19 июня на территории РФ проводились работы по тушению 68 лесных пожаров на площади 16 820 га, в том числе пяти пожаров на землях лесного фонда на площади 9 516 га в Забайкалье.

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