Киев, 19 июня, 2017, 09:38 — ИА Регнум. До 80% дорог на Украине с просроченными сроками ремонта, заявил эксперт по вопросам транспорта Вячеслав Коновалов, сообщает 19 июня «ГолосUA».

memyselfaneye Ремонт дороги

По его словам, выделяемых в 2018 году правительством Украины 32 млрд гривен ($1,23 млрд) на ремонт дорог будет недостаточно. Коновалов отметил, что еще до обвала гривны в бюджет страны закладывали $3 млрд на восстановление дорожного полотна.

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«Таким образом, [с учетом новых расходов] это будет латание дыр, пусть и более качественное латание дыр», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что система контроля качества COST на Украине «по факту не работает», аналогичная ситуация с системой гарантирования ремонта дорог.

«В 2018 году будет имитация бурной деятельности», — уверен Коновалов.

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Напомним, ранее глава «Укравтодора» Славомир Новак заявил, что «быстро улучшить дороги» на Украине в течение следующих пяти лет можно будет, только если выделять на их ремонт по 50 млрд гривен ($1,92 млрд) каждый год.