Краснодар, 19 июня, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Город-курорт Сочи встречает гостей и болельщиков главного спортивного события июня во всеоружии. Любителей футбола, которые приехали в олимпийскую столицу на кубок Конфедераций, будут удивлять меню с местным колоритом, а также самыми яркими достопримечательностями и кубанским гостеприимством.

Sochiadm.ru Победа!

«Мы определили 36 основных объектов туристического показа, которые в первую очередь будем предлагать гостям Кубка Конфедераций для посещения. В первую очередь это Олимпийский парк и курорты Красной Поляны, а также объекты, расположенные в особо охраняемых природных территориях — водопады, пещеры, дольмены», — сообщил начальник управления по курортному делу и туризму администрации города Сочи Сергей Доморат.

Также в эти маршруты включено посещение спортивных баров, которые будут транслировать матчи Кубка Конфедераций.

Всего гостей футбольного первенства будут обслуживать порядка 600 специалистов из 40 экскурсионных фирм. Перед Кубком Конфедераций они прошли специальное тестирование: волонтёров проверили на знание материала об истории Сочи и основных объектах показа.

А сочинские рестораторы подготовили для гостей Кубка Конфедераций меню с кубанским колоритом. Из готовы удивить блюдами, приготовленными исключительно из местных продуктов, более 80 предприятий общественного питания курорта. Среди популярных блюд казачьи бараньи ребрышки, борщ с пампушками и салом, вареники со всевозможной начинкой.

Всего же на маршрутах гостеприимства Кубка Конфедераций в Сочи находится 307 кафе и ресторанов, многие из которых планируют организовать трансляцию матчей Кубка Конфедераций в России.

Как заверил начальник управления потребительского рынка и услуг администрации города Сочи Андрей Никончук, угощений хватит всем: дефицита продуктов не ожидается.

Sochiadm.ru Город украсили к Кубку Конфедераций

Заблудиться в городе гостям не дадут 300 информационных указателей, установленных в Сочи. Они появились на 73-х улицах маршрута гостеприимства и указывают направления до основных спортивных и инфраструктурных объектов, а также достопримечательностей.

«Особый акцент сделали на аэропорт и железнодорожных вокзалы курорта, а также Олимпийский парк и стадион «Фишт». Всего более 22 тысяч квадратных метров брендированного полотна украсили улицы и объекты Сочи», — сообщил исполняющий обязанности директора департамента оформления дизайна и городской среды администрации Сочи Александр Месс.

Вдоль основных автомагистралей в Сочи вывешено почти 300 праздничный флагов, яркими красками заиграли фасады 250 городских автобусов. Необычные малые архитектурные формы в виде объемных букв и символа Чемпионата мира по футболу волк Забиваки установлены в Адлерском и центральном районах Сочи. В ночное время суток улицы курорта украшают 200 световых консолей, изготовленных и установленных специально перед Кубком конфедераций.

Как сообщало ИА REGNUM, Сочи наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью примет матчи Кубка Конфедераций, официальный старт которому был дан 17 июня. Церемонии открытия турнира прошла в Северной столице. В стартовом матче сборная России встретилась с Новой Зеландией. Итог встречи 2:0. Стадион «Фишт» в Сочи примет четыре матча Кубка. Сегодня, 19 июня, на поле встретятся сборные Австралии и Германии.