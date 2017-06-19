Киев, 19 июня, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Уточняется, что Киев готов изменить правовой статус Донбасса в рамках «мирной реинтеграции». По данным первого заместителя председателя Верховной рады Ирины Геращенко, украинские депутаты в ближайшее время, возможно, уже на этой неделе, рассмотрят законопроект. Обсуждение начнется в то время, как украинский президент отправится с официальным визитом в Вашингтон.

Суть Времени ДНР ИА REGNUM Солдат с ПК. ДНР. 2016

Комментируя инициативу Порошенко, украинский депутат Игорь Попов (Радикальная партия) заявил:

«Решение о реинтеграции Донбасса — это попытка властей Украины соответствовать пожеланиям одной из групп влияния в Вашингтоне».

Депутат пояснил, что в Вашингтоне несколько таких групп, причем сейчас идет процесс, в ходе которого вырабатывается мнение американской стороны относительно Киева, и украинская сторона «пытается сыграть на опережение».

«При этом мы понимаем, что конкретные решения по Украине в Вашингтоне не могут быть приняты уже сейчас, — сказал он. — Понимаем мы и то, что главными приоритетами для США остаются Россия и Иран, а не Украина».

Приводится мнение еще одного украинского депутата (фракция «Блок Петра Порошенко»), согласно которой Киев не просто хочет, чтобы Порошенко удачно съездил в Вашингтон. По его мнению, украинский президент действительно пытается воплотить в жизнь «стратегию возвращения Донбасса путем мягкой силы — делая Украину привлекательной для жителей Донецка и Луганска, а не отталкивая их».

Напомним, 14 июня Порошенко заявил, что «российская агрессия» в Донбассе должна быть остановлена военным путем, причем для этого важно задействовать все возможности. Сворачивать в Донбассе военные действия Киев не собирается.

Тут же Порошенко отметил, что территории Донбасса Киев хотел бы вернуть правовым путем, для чего разрабатывается законопроект о реинтеграции территорий:

«По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется «О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса».