Магаданская область, 8 августа, 2003, 09:46 — ИА Регнум. Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Константин Пуликовский 9 августа намерен посетить Магаданскую область. В ходе визита он встретится с представителями региональной и федеральной власти, обсудит основные социально-экономические проблемы Колымы. Кроме того, запланирована совместная работа с Генеральным прокурором Российской Федерации Владимиром Устиновым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.