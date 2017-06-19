Москва, 19 июня, 2017, 09:20 — ИА Регнум. Крупный пожар на юго-востоке Москвы площадью более 300 квадратных метров — локализован, об этом сообщает сегодня, 19 июня, пресс-служба столичного МЧС.

Югасов Владимир ИА REGNUM Южный порт. Москва

«Пожар локализован. Информации о пострадавших не поступало. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

Пожару был присвоен второй ранг сложности, который позже был отменен.

Отметим, что продолжает свою работу мобильная лаборатория МЧС по контролю окружающего воздуха в районе пожара.

«Уважаемые водители! Главное управление МЧС России по г. Москве предупреждает, о затруднении движения в районе Южнопортовой улицы, пожалуйста заблаговременно выбирайте маршруты объезда, не создавайте помех автомобилям экстренных служб города. В случае чрезвычайных ситуаций по телефонам «101» или «01», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что сообщение о возгорании по адресу ул. Южнопортовая, д.13, стр.2 поступило 19 июня в 07 часов 32 минуты в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г.Москве. В 08 часов 38 минут пожар был локализован.