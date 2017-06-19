Вашингтон, 19 июня, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Анимационный фильм «Тачки 3», несмотря на признаки усталости от франшизы, стал лидером в прокате США, в минувшие выходные картина собрала $ 53,5 млн, сообщил 18 июня The Hollywood Reporter.

«Тачки 3», постер

В мире мультфильм собрал около $ 74,8 млн. В США он сдвинул с первого места картину Пэтти Дженкинс «Чудо-женщина», которая, впрочем, уже побила рекорд по сборам за третьи выходные среди фильмов про супергероев, результат — $ 40,8 млн. Фильм уже собрал в США $ 274,6 млн.

На международном уровне «Чудо-женщина» тоже демонстрирует хорошие показатели, результат мировых сборов за третий уик-энд — $ 39,5 млн, общие мировые сборы составили уже $ 297,2 млн. Таким образом, общий доход от проката уже составил $ 571,8 млн.

Автор заметки Памела МакКлинток пишет, что если все так продолжится, то в ближайшие дни «Чудо-женщина» побьет рекорд Mamma Mia 2008 года (кассовые сборы составили 609,8 млн) и станет самым кассовым фильмом в истории кинематографа, где главным героем является женщина.

Что касается третьих «Тачек», то если сравнивать их показатель сборов за первые выходные с показателем второй части, вышедшей на большие экраны в 2011 году, то картина собрала меньше на 19%. Общие мировые сборы тех же «Тачек 2» составили $ 562,1 млн, а результат первого фильма был равен $ 462,2 млн.

Напомним, «Тачки» — серия мультфильмов, рассказывающая о приключениях гоночного автомобиля NASCAR МакКуина по прозвищу «Молния». В третьей части МакКуину, после того, как он попадает в аварию, придется снова тренироваться и бороться за звание лучшего.