Москва, 19 июня, 2017, 09:18 — ИА Регнум. В 2017 году третий Международный фестиваль фейерверков в Москве состоится 19 и 20 августа. Для проведения конкурсной программы будет использовано около 27 тонн пиротехники, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Фейерверк

Тема фестиваля в этом году — «Москва на семи холмах» — посвящена грядущему юбилею города.

Команды из восьми стран выпустят в небо порядка 60 тысяч залпов — на 10 тысяч больше, чем в 2016 году. Высота фейерверков будет достигать 200 метров.

Участие в фестивале примут восемь команд: из России, Австрии, Армении, Бразилии, Китая, Румынии, Хорватии и Японии. Первые четыре выступят в субботу, 19 августа, остальные — в воскресенье, 20 августа.

Профессиональное жюри выберет тройку победителей. Они получат золотой, серебряный и бронзовый кубки.

Фестиваль пройдет в Братеевском парке на юге столицы. Площадка будет работать с 12:00, сами фейерверки планируется запускать с 21:00 до 22:45.

В фестивале фейерверков-2017 запланирована более насыщенная, чем в 2016 году, дневная программа. Участников ждут выступления звезд российской эстрады, мастер-классы, квесты, встречи с поэтами и актерами, зона спортивных развлечений и многое другое.

Вход на фестиваль платный.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году фестиваль фейерверков проходил 23 и 24 июля. За два дня мероприятие посетили более 200 тысяч зрителей. Выступления участников фестивали были посвящены кинематографу.

Напомним, впервые фестиваль фейерверков прошел в 2015 году. Он был посвящен национальному колориту разных стран. По итогам конкурса первое место заняли пиротехники их России, второе — из Чили, третье — из Китая.

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