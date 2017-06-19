Вашингтон, 19 июня, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Данный показатель увеличился по сравнению с 2015 годом на 300 тыс. человек, что связано с эскалацией конфликта в Южном Судане, считают в агентстве.

ИА REGNUM Флаг ООН

В число перемещенных лиц входят беженцы из мест военных конфликтов, а также люди, покинувшие свои страны по причинам преследования со стороны властей.

«Хотя данные цифры демонстрируют незначительное увеличение в сравнении с предыдущими годами и говорят о стабильности, в действительности они маскируют очень нестабильную ситуацию», — заявил глава агентства по делам беженцев Филиппо Гранди.

Военные действия в Сирии, продолжающиеся на протяжении шести лет, стали крупнейшим источником для статистики агентства: около 12 млн человек вынуждены были покинуть дома в этой стране, что составляет порядка двух третей от общей численности населения страны.

Напомним, по данным Агентства ООН по делам беженцев, Сирия является крупнейшей страной по количеству перемещенных лиц, второе место занимает Колумбия с показателем 7,7 млн человек, затем идут Ирак и Южный Судан с показателями 4,7 и 4,2 млн соответственно.