Казань, 19 июня, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Поздним вечером 18 июня в Советском районе Казани загорелось заброшенное и неиспользуемое здание, ранее принадлежащее артиллерийскому училищу. Площадь пожара составила 300 кв. метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

skeeze Пожар

Сообщение о ЧП поступило в 22:39, а в 22:58 пожар уже был локализован. Полностью возгорание ликвидировали в 23:35. В ликвидации приняли участие 41 человек и 12 единиц техники. Пострадавших нет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущий раз пожар в другом заброшенном здании бывшего училища случился ночью 9 мая 2017 года. Тогда локализовать пожар удалось за 20 минут с момента поступления информации о нём. Площадь составила 120 кв. метров.

Напомним, Казанское высшее артиллерийское командное училище начали формировать в Челябинске. Соответствующий приказ о создании военной авиационной школы был подписан 23 февраля 1941 года. В 1947 году учебное заведение передислоцировалось в Казань. С конца ноября 1980 года ему было присвоено имя маршала артиллерии Михаила Чистякова.

По распоряжению правительства РФ от 18 августа 2008 года данное учебное заведение было реорганизовано и присоединено в качестве структурного подразделения к Казанскому высшему военному командному училищу. С 2009 года оно являлось филиалом Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации». В 2017 году училище покинуло состав центра и именуется Казанское высшее танковое командное училище.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здания в Октябрьском городке, где раньше располагались корпуса артиллерийского училища, пустуют. Их планировали снести, но это вызвало массовые протесты горожан. Позднее часть строений всё же была демонтирована. На их месте ведётся строительство многоквартирных домов.