Москва, 19 июня, 2017, 09:05 — ИА Регнум. В 2018 году в Москве останутся только желтые машины такси. Это связано с тем, что в следующем году заканчиваются последние разрешения на таксомоторную деятельность, которые компании получили пять лет назад, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Такси

Разрешения выдавали службам такси независимо от цвета их автопарка. 1 июля 2018 года закончится срок действия последнего разрешения на не желтый автомобиль.

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова: «Рынок такси практически полностью легализован. Если в 2011 году было выдано около 12 тысяч официальных разрешений на работу в таксомоторной сфере, то на данный момент — уже более 82 тысяч. Среди компаний такси — более тысячи юридических лиц и более 6,4 тысячи индивидуальных предпринимателей».

С 1 июня 2017 года вступили в силу поправки к федеральному закону «О безопасности дорожного движения». В соответствии с ними водители, которые управляют автобусами, грузовиками, коммунальной техникой и такси на территории России, должны иметь права российского образца.

«Все компании такси были заранее предупреждены о требованиях нового закона», — сказал Ликсутов.

Отметим, за три года проезд на такси в Москве в среднем стал дешевле на 30%. Среднее время ожидания машины сейчас составляет семь минут.

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Как сообщало ИА REGNUM, с июня 2013 года в соответствии с городским законом «О легковом такси в Москве» разрешения оформлялись только на желтые автомобили. К единому внешнему виду машины решили привести для того, чтобы пассажиры легко могли отличить легальное такси от нелегального.

Владельцы желтых такси в Москве получили поддержку от государства: право проезда по выделенным полосам, особые условия парковки и субсидии.

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