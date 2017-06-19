Пекин, 19 июня, 2017, 09:06 — ИА Регнум. В Китае в продаже появились поддельные смартфоны iPhone 8, работающие на базе операционной системы Android. Об этом сообщает портал android-robot.com.

IPhone 8

Новый смартфон китайского производства имеет железный корпус и безрамочный дисплей, а также дактилоскопический сканер отпечатков пальцев Touch ID и двойную камеру с вертикальным расположением.

На тыльной стороне устройства расположен значок «яблока» и сканер отпечатков пальцев. Эксперты предупреждают, что данный продукт является подделкой. Среди массы других несоответствий оригиналу выделяется то, что iPhone 8 работает на основе операционной системы Android.

Как сообщается, устройство было создано разработчиками и маркетологами, которые решили использовать сложившуюся ситуацию. Поскольку многие ждали выхода нового iPhone 8, они стали продавать поддельный продукт, который снабдили логотипом популярной компании.

При этом отмечается, что многие пользователи не обращают внимание на подделку, и неоригинальный гаджет «от Apple» пользуется спросом.