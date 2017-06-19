Париж, 19 июня, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Республика, вперед!» получает 308 мест в Национальном собрании страны. Таковы итоги парламентских выборов после подсчета 100% бюллетеней, сообщает 19 июня МВД страны.

En-marche.fr Макрон и «Республика, вперёд»!

Сторонники Макрона, таким образом, займут абсолютное большинство мест в нижней палате парламента. Минимальное число мандатов для получения абсолютного большинства составляет 289 мест.

Отмечается, что выборы прошли при низкой явке. На избирательные участки пришли менее половины избирателей — 42%.

На счету правоцентристской партии «Республиканцы» — 113 мандатов, еще 42 места займут представители партии «Демократическое движение» (MoDem). Обе партии являются союзниками Макрона.

Социалистическая партия по итогам выборов получит 29 мест в Национальном собрании, правоцентристкий «Союз демократов и независимых» — 18 мест, партия Жан-Люка Меланшона «Непокорившаяся Франция» — 17 мест.

Десять мест в нижней палате парламента достанутся членам Коммунистической партии Франции, восемь — представителям «Национального фронта» Марин Ле Пен. Всего в Национальном собрании страны — 577 депутатов.

Парламентское большинство партии Макрона, по сути, обеспечит главе государства возможность воплотить в жизнь реформы, озвученные им во время предвыборной кампании. Стоит отметить, что данные экзит-поллов предрекали партии Макрона и его союзникам из «Демократического движения» от 355 до 425 мест в нижней палате.