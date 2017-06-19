Курган, 19 июня, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Энергетики Курганской области продолжают аварийно-восстановительные работы после шторма 18 июня. Ураганный ветер, нескончаемый дождь и град диаметром под три сантиметра обесточили 62 населенных пункта на востоке области и 18 тыс. 600 потребителей электроэнергии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «СУЭНКО».

Владимир Васильев ИА Красная Весна После урагана

По предварительным оценкам, для полного восстановления электроснабжения в восточных районах Курганской области потребуется не менее трёх суток. На базе филиала Курганские электрические сети создан оперативный штаб, возглавляемый директором ПАО «СУЭНКО» Данилом Анучиным. К ликвидации последствий стихийных явлений было привлечено 12 бригад и более 20 единиц специализированной техники.

Стихия продолжает бушевать и 19 июня. В Варгашинском, Лебяжьевском и Мокроусовском районах Курганской области ураган привел к катастрофическим повреждениям распределительной сети 0,4—10 кВ.

Принято решение о направлении части имеющихся в наличии ПАО «СУЭНКО» дополнительных дизель-генераторов в Восточный энергорайон.

Как сообщает Zauralonline.ru, в курганской деревне Малое Песьяново Мокроусовского района ураган вырывал из земли столбы и деревья, разрушил пристрои к жилым домам и снес купол старой церкви. Сорванный ветром кусок крыши травмировал жительницу этого села и ее детей, сообщает Ura.ru. По информации МЧС, в результате стихии в пяти населенных пунктах — Мишкино, Куртамыш, Кирово, Соровское, Островское — произошли единичные случаи повреждения частей покрытия кровли жилых домов и зданий. По информации ИА KURGAN.RU, в селе Введенское молния убила женщину. В столице области затоплены проливным дождем улицы Карла Маркса, Красина, Половинская, Дзержинского, проспект Машиностроителей и другие, сообщает «Область45».

МЧС по Курганской области предупреждает, что аномальная погода сохранится на территории региона до 20 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это второй июньский шторм на Урале: 3 и 4 июня ураганный ветер обрушился на Курганскую, Челябинскую и Свердловскую области. Тогда наиболее пострадал от стихии Средний Урал.

Ветер повалил деревья, снёс крыши, незакрепленные конструкции, оборвал провода. В Нижнем Тагиле под упавшим деревом погиб житель Екатеринбурга, который приехал в гости к своей матери. Также восемь свердловчан, в том числе ребёнок, получили травмы. В Челябинске строительные леса рухнули на женщину. В результате катастрофы 42 населённых пункта остались без электричества. Было прервано движение по железной дороге. Повреждёнными оказались десятки жилых домов. В Нижнем Тагиле остановились трамваи. Власти Свердловской области оценили ущерб, нанесенный стихией, в 100 млн рублей.