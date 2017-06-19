Ростов-на-Дону, 19 июня, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела по факту смертельной автокатастрофы с участием двух рейсовых автобусов на Дону продолжается. Как проинформировали ИА REGNUM 19 июня в региональном управлении МВД России по Ростовской области, предполагаемый виновник аварии арестован.

‪61.мвд.рф‬ На месте ДТП

Главным фигурантом по делу проходит 56-летний водитель автобуса ПАЗ, курсировавшего по внутрирайонному маршруту. Следователи полагают, что он не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автобусом «Гринбург», возвращавшийся с пассажирами из Донбасса.

Напомним, ДТП произошло 16 июня около 11:30 на трассе Матвеев Курган — село Авило-Успенкое. В результате аварии четыре человека погибли, 30 травмированы и ранены. 17 пассажиров сейчас находятся в больнице. Также в числе пострадавших — трое несовершеннолетних.

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Число пострадавших в автокатастрофе на Дону выросло до 16 человек

Наряду с расследованием уголовного дела продолжается комплексная проверка деятельности Матвеево-Курганского автотранспортного предприятия, чей водитель и отправлен под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту автокатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

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