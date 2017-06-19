Якутск, 19 июня, 2017, 09:00 — ИА Регнум. 41 предприятие Якутии не выплатило вовремя 2164 работникам 160,4 млн рублей заработной платы. Такие данные 19 июня на заседании правительства республики озвучил вице-премьер региона Алексей Дьячковский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

При этом 40% (65,7 млн рублей) долга образованы предприятиями, в отношении которых сейчас проводится процедура банкротства. За месяц с начала мая по начало июня общая сумма долга по зарплате в регионе выросла на 3% или 4,7 млн рублей, проинформировали в секретариате правительства Якутии.

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Уровень безработицы в регионе также растёт, но в долгосрочном периоде. Так, если сравнивать январь — апрель 2017 года с аналогичным периодом прошлого года, то нетрудоустроенных якутян стало больше на 3,7%, их число достигло 35,8 тыс. человек. Уровень реальной безработицы составил 7,1% — столько же, сколько было в декабре 2016 года. При этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в государственном комитете занятости населения республики, по сравнению с началом 2017 года (7,6%) уровень безработицы постепенно снижается. Кроме того, численность занятых в экономике увеличилась по сравнению с показателем прошлого года на 3,4% и составила 465,1 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, предприятиям Якутии запретят привлекать на работу в 2017 году иностранных граждан. Таким образом в регионе намерены защитить национальный рынок труда. Соответствующие законодательные изменения Госсобрание региона, скорее всего, будет принимать на сессии в июле.

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