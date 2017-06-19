Киев, 19 июня, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Слишком часто случаются тяжелые нарушения со стороны правоохранителей по отношению к заключенным и задержанным на Украине, говорится в отчете Комитета по предотвращению пыток Совета Европы (СЕ), сообщает 19 июня «Зеркало недели».

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Согласно сообщению, количество нарушений на Украине в отношении заключенных уменьшилось с 2013 года, однако они случаются «все еще слишком часто».

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«Украинские оперативники часто дают пощечины, бьют ногами, дубинкой или пластиковой бутылкой с водой задержанных, чтобы «выбить» из них признание», — говорится в отчете комитета.

Помимо этого, условия содержания в некоторых СИЗО с 2013—2014 годов ухудшились, в частности, это произошло в Одессе, Киеве и Хмельницком. Комитет отмечает среди негативных факторов: отсутствие должного медицинского обслуживания заключенных, массовые увольнения работников тюрем, ежедневное надевание наручников на пожизненно заключенных и круглосуточное видеонаблюдение за ними, отсутствие гарантий для задержанных против жестокого обращения и прочие.

«Украинская сторона не осуществила никаких рекомендаций [комитета по предотвращению пыток] в отношении пожизненно осужденных», — говорится в сообщении.

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Комитет предложил ввести на Украине принцип «нулевой толерантности» к подобным нарушениям в отношении задержанных и заключенных. Принцип заключается в своевременном и оперативном реагировании на любые случае жестокого обращения с заключенными и задержанными и на жалобы на сотрудников полиции.

Напомним, на Украине 18 мая 2017 года был отменен так называемый «закон Савченко», предполагающий зачисление одного дня предварительного заключения за два дня пребывания в тюрьме. Теперь дни перед судом будут засчитываться «день за день».