Барнаул, 19 июня, 2017, 08:49 — ИА Регнум. С наступлением 30-градусной жары в Алтайском крае участились трагедии на воде: только за прошедшие несколько дней в регионе утонули трое детей. Этот вопрос был рассмотрен на сегодняшнем аппаратном совещании в краевом правительстве, сообщает официальный сайт региона.

Светлана Шаповалова Горный Чарыш

Судя по официальным данным, смертельные случаи зарегистрированы в трех районах. Известно, что в реке Ануй на территории Петропавловского района утонул 16-летний подросток, в селе Столбово Каменского района 5-летний ребенок погиб, переходя по мосту небольшую речку. В селе Верх-Обское Смоленского района утонул 14-летний подросток.

«К сожалению, мы ничему не учимся, не извлекаем для себя полезных выводов даже из самого трагического опыта. Просил бы обратить внимание на эту проблему всех руководителей, занимающихся организацией летнего отдыха детей», — особо подчеркнул по этому поводу губернатор Александр Карлин.

Он также напомнил, что в конце прошлой недели открылись официальные пляжи и в Барнауле, и в ряде муниципалитетов. «Тем не менее люди тянутся и к местам, в которых купание официально не разрешено. Эта проблема актуализируется каждое лето, к сожалению», — отметил глава региона.

В правительстве решено оперативно направить телеграммы в муниципалитеты и обратить внимание на персональную ответственность глав администраций районов и сельских поселений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к началу купального сезона сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Алтайскому краю осуществили приемку 24 из 67 открытых пляжей. Места отдыха уже действуют в городе-курорте Яровое и ряде районов края: Алтайском, Волчихинском, Егорьевском, Змеиногорском, Первомайском, Тюменцевском, Ключевском, Кулундинским, Хабарском и Бурлинском.