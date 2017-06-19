Вашингтон, 19 июня, 2017, 08:48 — ИА Регнум. NASA может запустить исследовательскую миссию к Урану и Нептуну в 2030-х годах. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале New Scientist.

Уран

На сегодняшний день предполагаются четыре варианта миссии. Это три орбитальных аппарата и облет Урана. В ходе исследования будет использована узкоугольная камера для фиксации деталей поверхности планеты, а также ее спутников.

Кроме того, возможно использование космического зонда для погружения в атмосферу Урана с целью изучения уровней газа и тяжелых элементов.

«Наиболее предпочтительная миссия — это отправка спутника с космическим зондом. Она обеспечит самую высокую научную ценность и позволит глубже изучить все аспекты системы каждой из планет: кольца, спутники, атмосферу, магнитосферу», — говорит один из участников исследовательской группы.

В первую очередь планируется изучить состав планет и их внутреннюю структуру, а также собрать данные о климате и энергетических полях. Особый интерес представляют также спутники и кольца планет. По словам ученых, понимание того, как сформировались Нептун и Уран, поможет выяснить разницу между этими ледяными гигантами и газовыми гигантами Юпитером и Сатурном.

Тем не менее, есть несколько препятствий на этом пути. Путешествие займет не менее 14-ти лет. При этом потребуется ядерная энергия, так как планеты значительно удалены от Солнца.

При удачном раскладе миссия на Уран будет запущена к 2034 году. Однако если это время будет упущено, то изучение придется отложить еще на несколько лет.