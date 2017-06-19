Лондон, 19 июня, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Переговоры по Brexit между Великобританией и ЕС состоятся 19 июня в Брюсселе (13:00 МСК), Лондон до последнего настаивает на «жестком выходе», пишет Die Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM BREXIT

Брюссель держит двери открытыми, многие политики надеются на смягчение позиций, а некоторые даже не исключают отказ от Brexit.

Например, переговорщик от Европарламента Ги Верхофстадт допускает такой исход событий, учитывая результаты парламентских выборов в Великобритании, и с потерей абсолютного большинства партией Терезы Мэй.

Мэй настаивает на выходе страны из таможенного союза ЕС и заключении соглашения о свободной торговле.

Лейбористы во главе с Джереми Корбином призывают не выходить из таможенного союза и смягчить линию Brexit.

Однако консерваторы подтвердили свои серьезные намерения.

«Никаких сомнений, мы покидаем Евросоюз — заявил переговорщик по Brexit от Великобритании Дэвид Дэвис. — Назад пути нет».

На переговоры 19 июня должны быть вынесены три вопроса, пишет издание:

Во-первых, права 3,2 млн граждан ЕС в Великобритании и около миллиона британцев в странах Евросоюза.

Во-вторых, итоговый счет британского членства, который должен быть вынесен Лондону. По некоторым оценкам, сумма может составить €100 млрд.

В-третьих, будущее границы между Республикой Ирландией, членом ЕС и Северной Ирландией, частью Соединенного Королевства.

Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.