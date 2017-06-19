Краснодар, 19 июня, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Матч Кубка конфедераций между командами из Германии и Австралии состоится 19 июня на стадионе «Фишт» (Сочи), сообщает 19 июня «Кубань 24».

Andy03 Мяч

Уточняется, что германская сборная прибыла в Сочи вторым составом. Из всех футболистов, приехавших в Россию на матчи, только трое участвовали в 2014 году в чемпионате мира: Юлиан Дракслер, Шкодран Мустафи и Маттиас Гинтер.

Комментируя предстоящую игру, менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф сказал, что «звезды» приедут в Россию в 2018 году — на Чемпионат мира по футболу.

«Наш главный приоритет — развитие сборной, победа на Кубке конфедераций — на втором плане», — отметил он.

В том же время главный тренер австралийской команды Ангелос Постекоглу отмечает, что его сборная приехала на Кубок конфедераций, чтобы выиграть.

«Мы хотим выиграть турнир», — сказал он.

Напомним, международные соревнования Кубок конфедераций FIFA-2017 открылись в Санкт-Петербурге 17 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый матч между сборными России и Новой Зеландии состоялся на стадионе «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове. Российские футболисты одержали победу со счетом 2:0. 21 июня команда России сыграет со сборной Португалии.